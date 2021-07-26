Бастрыкин проконтролирует расследование жестокого убийства семьи адмирала Лобанова

Глава СК РФ надеется, что причастного к преступлению найдут в кратчайшие сроки.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал в ближайшее время найти преступника, причастного к жестокому убийству семьи адмирала в отставке Леонида Лобанова. Об этом сегодня, 26 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Быстрыкин подчеркнул, что взял на контроль расследование инцидента. Напоминаем, что тела 84-летней женщины и ее 56-летнего сына были обнаружены в квартире на улице Бутлерова. Их обнаружили после того, как на неприятный запах пожаловались соседи. Трупы с колото-резанными ранами нашли на кровати.

В результате было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что СК возбудил уголовное дело после убийства семьи адмирала в Петербурге.