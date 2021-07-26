В Петербурге возбудили уголовное дело после убийства двух человек

В Петербурге возбудили уголовное дело после убийства на улице Бутлерова.

Следственным отделом по Калининскому району Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Петербургу возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

Несколько дней назад, 24 июля вечером в квартире на улице Бутлерова нашли два тела. Одно из них принадлежало женщине 1937 года рождения, а другое мужчине 1965 года рождения.

На телах погибших было замечено большое количество колото-резаных ранений. Удары пришлись на те места, где расположены жизненно-важные органы — голова, шея, туловище.

В данный момент следователи вместе с сотрудниками МВД проводят комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, чтобы выяснить все детали случившегося.

Известно, что расследование уголовного дела взяло на контроль руководство Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Северной столице.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге нашли убийцу, зарезавшего женщину 10 лет назад.