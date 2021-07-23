В Петербурге нашли убийцу, зарезавшего женщину 10 лет назад

Преступник зарезал жительницу Москвы в Петербурге 10 лет назад. Фото: unsplash

Преступник зарезал жительницу Москвы в Петербурге 10 лет назад. Фото: unsplash

Убийцу женщины в Петербурге отыскали спустя 10 лет по фотографии в социальной сети.

Десять лет назад, когда велось следствие, была получена фотография злоумышленника. Теперь его в соцсетях. Об этом сообщил заместитель главы Следственного комитета РФ Александр Клаус.

Убийство случилось в Северной столице в Красносельском районе 25 августа 2010 года. Тогда на москвичку напали два человека на проспекте Ветеранов. Пострадавшую усадили в салон ее же автомобиля «Форд Фокус».

Преступники собирались угнать авто, но женщина слишком яро сопротивлялась и звала на помощь. Тогда ее отвезли на окраину города и зарезали.

Тогда, в 2010 году в распоряжении следствия была лишь фотография возможного преступника. Несмотря на это отыскать его десять лет назад так и не сумели.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге спустя 8 лет выяснили, кто виновен в смерти двух женщин.