В Петербурге спустя 8 лет выяснили, кто виновен в смерти двух женщин

Убийца рассказывает, как разделался с жертвами восемь лет назад. Фото: скриншот видеозаписи СК

Убийца рассказывает, как разделался с жертвами восемь лет назад. Фото: скриншот видеозаписи СК

В Ленинградской области закончилось расследование уголовного дела восьмилетней давности в отношении мужчины, обвиняемого в серии преступлений против половой свободы, совершении убийств и похищения.

Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Ленобласти завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого мужчины.

Его обвиняют по статьям «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера», «Похищение человека», «Убийство двух лиц, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера, сопряженное с похищением человека».

Следователи изучили два дела 2013 года. Тогда у автодороги «Петровское — Гостилицы» и «Гостилицы-Лопухинка» были найдены тела двух женщин 28-ми и 35-ти лет с явными признаками насильственной смерти.

Молекулярно-генетическая экспертиза показала, что человек, который причастен к этим убийствам уже отбывает наказание за совершение подобных и иных преступлений. Следственные действия подтвердили догадки. Дополнительно были возбуждены уголовные дела.

Затем следствие установило, что у автодороги «Петровское — Гостилицы» в Ломоносовском районе пьяный мужчина в машине избил, изнасиловал, а затем задушил потерпевшую.

В октябре того же 2013 года злоумышленник в той же машине у дома 23 по улице Авангардной в Петербурге напал на женщину. Он трижды ударил ее тупым твердым предметом по голове и телу, затем связал и похитил ее. Когда мужчина подъехал к автодороге «Гостилицы-Лопухинка» он задушил очередную жертву.

Следствие собрало достаточно доказательств, чтобы в ближайшее время дело было направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургские криминалисты поняли, кто убийца спустя 12 лет.