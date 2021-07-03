Петербургские криминалисты поняли, кто убийца спустя 12 лет

На платформе 12 лет назад убили человека. Только в 2021 году установили убийцу. Фото: pixabay.com

На платформе 12 лет назад убили человека. Только в 2021 году установили убийцу. Фото: pixabay.com

За содеянное убийца не попадет в тюрьму, потому как пять лет назад скончался.

Следователи-криминалисты поняли, кто преступник, убивший 12 лет назад человека под платформой № 3 железнодорожной станции Зеленогорск в Петербурге. О том, как закончилось расследование уголовного дела сообщила пресс-служба Северо-Западного СУ на транспорте СКР 2 июля.

Данное дело вновь решили изучить. Тогда же было замечен один подозрительный знакомый убитого.

Когда мужчину допрашивали, он рассказал, что разминулся с пострадавшим на станции Сестрорецк, и они уехали в разные направления.

При этом, полицию оставили в недоумении пятна крови на одежде допрашиваемого. Однако доказать ничего не удалось, потому как группы крови у подозреваемого и жертвы одинаковые.

В 2021 году дело восстановили. Следователи сумели «просветить» имеющиеся вещдоки еще раз, используя новое оборудование. Также пришлось эксгумировать тело убитого.

Еще помогли свидетельские показания бывшей сожительницы жертвы. Она рассказала, что погибший и его товарищ все же совместно выпивали.

Таким образом, правоохранительные органы смогли доказать, что убийцей оказался тот самый «разминувшийся» знакомый.

Несмотря на то, что получилось раскрыть убийцу, приговор он все-таки не услышит. Подозреваемый скончался в 2016 году в Крымской республиканской психиатрической больнице № 1.

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