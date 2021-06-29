В Ленобласти экс-супруг вместе с матерью потерпевшей закопали тело 18-летней девушки в лесу

В Ленинградской области в Лужском районе задержали подозреваемого в убийстве женщины. Им оказался бывший супруг скончавшейся, которую считали пропавшей без вести.

Следственный отдел по городу Луга Следственного управления следственного комитета России по Ленинградской области после безвестного исчезновения девушки 2002 года рождения возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Оперативные мероприятия дали свои результаты. Так, 28 июня задержан подозреваемый в убийстве. Им оказался не кто иной как экс-супруг погибшей.

Отмечается, что на допросе мужчина признался в убийстве и указал место сокрытия тела девушки.

Следствие определило, что несколько месяцев назад, 23 марта подозреваемый находился вместе с бывшей женой в автомобиле.

Затем на фоне личных неприязненных отношений мужчина задушил девушку.

После содеянного, чтобы сокрыть преступление подозреваемый вместе с матерью погибшей вывез тело в лесной массив, где закопал его.

В данный момент мужчина задержан. Ему будет предъявлено обвинение.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

В данный момент продолжаются следственные-оперативные мероприятия, чтобы понять, где находится труп. Расследование уголовного дела продолжается.

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