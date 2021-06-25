Присяжные не поверили, что петербурженка случайно убила мужчину в коммуналке

В Петербурге в Октябрьском районном суде вынесен вердикт по уголовному делу в отношении Елены Аюшиевой, которую обвиняют по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего».

Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Так, Аюшиева в прошлом году вечером 10 июня находилась на кухне коммунальной квартиры, расположенной на улице Глинки в доме 1А.

В самом «сердце» квартиры между Аюшиева и мужчиной произошла ссора на почве бытовых разногласий. Тогда же женщина нанесла пострадавшему удар кухонным ножом в живот. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия, на кухне.

Отмечается, что Елена Аюшиева не признала свою вину. Она объяснила, что все произошло совершенно случайно.

Коллеги присяжных единодушно признала Аюшиеву виновной. Также коллегия решила, что Аюшиева не заслуживает снисхождения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что задержан самокатчик, сбивший ребенка в Петербурге. Мужчина, находился в федеральном розыске.