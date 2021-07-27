Во Всеволожском районе перевернулся строительный автокран

В ночь на 27 июля во Всеволожском районе Ленинградской области произошло дорожно-транспортное происшествие.

По словам очевидцев, инцидент произошел на Дороге жизни, у поселка Рахья. По предварительной информации, водитель автокрана не справился с управлением и вылетел с проезжей части. На место прибыли экстренные службы.

«Автокран вылетел с Дороги Жизни, у посёлка Рахья в 0 часов 24 минуты. Службы на месте», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что автомобильная авария произошла вечером 22 июля у дома 159 по улице Народного Ополчения. Водитель иномарки «Форд Мондео» неудачно перестроился в другую полосу и врезался в попутный «Хендэ Солярис».