В Петербурге дороги почти свободны

В Петербурге дороги почти свободны
В Петербурге довольно свободное движение во вторник утром. Фото: скриншот "Яндекс пробки"

В понедельник утром на улицах Петербурга, в целом, довольно свободное движение. Однако в некоторых районах все же есть пробки, которые оцениваются в два балла.

Об этом стало известно сегодня, 27 июля. До 12:00 ситуация на городских дорогах станет немного хуже. Пробки достигнут трех баллов. Кроме того, в 13:00, возможно, все осложнится и показатель повысится до четырех баллов.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение затруднено на Свердловской набережной, Пискаревском проспекте, на проспекте Непокоренных, на Арсенальном набережной, на Садовой улице, на Дворцовой набережной, на Большом проспекте П.С., на Гражданском проспекте, на КАД, на Малоохтинском проспекте, на Новочеркасском проспекте, на проспекте Энергетиков, на Адмиралтейском проспекте, на набережной Обводного канала, на Кубинском улице.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после выходных в Петербург вернется жаркая погода.

«Яндекс.Пробки» новости СПб пробки


 

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