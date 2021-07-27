Состоялось 31-е заседание ЦИК России

26 июля 2021 года состоялось очередное заседание ЦИК России.

Председатель ЦИК России Элла Памфилова вновь обратила внимание на необходимость создания комфортных и безопасных условий для сбора подписей: «Во многих регионах уже откликнулись, там организуют пункты сбора подписей, в том числе на открытом воздухе. Необходимо, чтобы у всех партий и кандидатов была полноценная и равная возможность собирать подписи и общаться со своими избирателями».

ЦИК России зарегистрировала федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутый политической партией «Политическая партия «Гражданская Платформа» в количестве 234 человек.

Комиссия заверила список уполномоченных представителей региональных отделений политической партии «Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» по финансовым вопросам в количестве 5 человек.