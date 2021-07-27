Предвыборная агитация ЛДПР началась с Сергея Шойгу

Предвыборная агитация ЛДПР началась с Сергея Шойгу
Предвыборная агитация ЛДПР. Фото: "ЛенТВ24"

Либерально-демократическая партия России решила довольно интересно начать предвыборную кампанию в Ленинградской области.

Как сообщает телеканал «ЛенТВ24», агитационные плакаты в Выборге пестрят фотографиями лидера либерал-демократов Владимира Жириновского.

На растяжках, которые появились на остановках города, руководитель фракции ЛДПР положительно отзывается о Сергее Шойгу — лидере избирательного списка Единой России на предстоящих выборах в Государственную Думу Российской Федерации.

Известно, что выборы в Госдуму РФ будут продолжаться три дня. С 17 до 19 сентября.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области завершилось выдвижение кандидатов на выборы в Госдуму.

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