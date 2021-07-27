В Петербурге умерла судья, вынесшая приговор лидеру «тамбовской» ОПГ

Во вторник, 27 июля, стало известно о кончине председателя Куйбышевского районного суда Елены Горбуновой. Ей было 50 лет.

Трагическую новость подтверждает объединенная пресс-служба судов Северной столицы. По предварительным данным, смерть наступила от естественных причин. Тело 50-летней судьи было найдено в её квартире. «Для нас это большая трагедия и большая потеря», — отмечают в пресс-службе. Дату и место прощания с Еленой Владимировной объявят позже.

Елена Горбунова — выпускница юридического факультета СПбГУ 1998 года. В 2003 году приказом президента Владимира Путина была назначена судьей Куйбышевского района, в 2006-м её полномочия продлили без ограничения срока. Годом позже Горбунова заняла должность заместителя председателя Куйбышевского районного суда, а с 2017-го являлась его председателем по единогласному решению членов коллегии.

Напомним, что самым громким делом Горбуновой является рассмотрение так называемого «рейдерского» дела лидера печально известной «тамбовской» ОПГ Владимира Барсукова (Кумарина). Согласно материалам, его признали виновным в организации рейдерских захватов и мошенничестве и приговорили к 14 годам лишения свободы, а также штрафу в 1 млн рублей. Во время многочисленных слушаний и заседаний Горбунова вместе с судом даже переезжала в Москву.

Стоит добавить, что в 2019 году срок Барсукову-Кумарину существенно увеличили: «ночного губернатора» Петербурга приговорили к 25 годам лишения свободы в рамках расследования дел о рейдерстве, создании преступного сообщества и покушении на убийство. Правда, позже срок сократили — до 23,5 лет.