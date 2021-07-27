Минтруд предложил праздновать День отца в октябре

Минтруд предложил праздновать День отца в октябре
Предлагается праздновать День отца в третье воскресенье октября. Фото: pixabay

Министерство труда РФ предложило россиянам праздновать День отца в третье воскресенье октября. Разработанный ведомством проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как сообщают в пресс-службе российского ведомства, Минтруд вынес предложение отмечать День отца на общественное обсуждение. Предлагается праздновать День отца в третье воскресенье октября.

В ведомстве напомнили, что с таким предложением выступила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Отметим, что в России уже введен праздник День матери — его отмечают в последнее воскресенье ноября.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге может появиться новый праздник – «День Невы». Губернатор Александр Беглов считает, что петербуржцам должна понравиться инициатива, ведь Нева является не только основной водной артерией города, но также «настоящим украшением» города.

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