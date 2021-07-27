В Петербурге ликвидировали компанию Дмитрия Нагиева

Чистая прибыль "Соуэл Кэмп" три года назад была всего четыре тысячи рублей. Фото: nagiev.universal/ Instagram

Чистая прибыль "Соуэл Кэмп" три года назад была всего четыре тысячи рублей. Фото: nagiev.universal/ Instagram

В Северной столице закрылась организация «Соул Кэмп», одним из хозяином которой был актер Дмитрий Нагиев. Она занималась кемпингом.

Организация была зарегистрирована в Выборгском районе. Генеральный директор фирмы Софья Сердюк закрыла компанию в понедельник, 26 июля. Актер был хозяином 1/5 организации, остальными же владели Софья Сердюк и Юлия Мельникова. Чистая прибыль «Соуэл Кэмп» три года назад была всего четыре тысячи рублей. Об этом сообщает «Фонтанка».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дмитрий Нагиев исполнил роль маньяка Андрея Чикатило в новом сериале. В среду, 18 марта, в онлайн-кинотеатре Okko состоялась премьера детективного сериала «Чикатило», главная роль в котором, — самого известного маньяка Советского Союза Андрея Чикатило, — досталась Дмитрию Нагиеву. Сюжетная линия рассказывает о двойной жизни Чикатило и о расследований его преступлений.