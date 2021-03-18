Дмитрий Нагиев исполнил роль маньяка Андрея Чикатило в новом сериале

Посмотреть сериал можно только на платформе Okko. Скриншот: трейлер к сериалу "Чикатило"

Посмотреть сериал можно только на платформе Okko. Скриншот: трейлер к сериалу "Чикатило"

В среду, 18 марта, в онлайн-кинотеатре Okko состоялась премьера детективного сериала «Чикатило», главная роль в котором, — самого известного маньяка Советского Союза Андрея Чикатило, — досталась Дмитрию Нагиеву.

Художественный сериал снял режиссер Сарик Андреасян, знакомый зрителям по таким фильмам, как «Мамы» и «Гудбай, Америка!». Сюжетная линия рассказывает о двойной жизни Чикатило и о расследований его преступлений. При этом создатели сериала до самой премьеры сохраняли интригу относительно исполнителя главной роли.

О том, что Чикатило играет Дмитрий Нагиев, зрители узнали, только посмотрев первую серию. Сам актер отмечает, что для него эта работа была непростой. «На съемках этого сериала мне было страшно и отвратительно. Я взялся за эту роль рискнуть», — рассказал он.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стали известны претенденты на главную кинопремию — «Оскар».