Пэрис Хилтон впервые станет мамой

Одна из самых известных блондинок на планете ждет первенца. Наследница надеется, что ей удасться познать радость материнства, потому как до этого она уже пережила четыре выкидыша.
40-летняя Пэрис Хилтон совсем скоро родит своему жениху Картеру Реумому малыша. Ради ребенка женщина сделала процедуру ЭКО. Об этом сообщают западные журналисты.
Хилтон рассказывала общественности, что Реумом «тот самый». Именно с ним блондинка безустанно говорит о свадьбе, детях и совместном будущем.
Еще бы, мужчина одного возраста с Пэрис. Более того, они оба отмечают день рождения в феврале. Реумом под стать Хилтон. Он в состоянии вести такую же роскошную жизнь, как и его невеста.
Звездная блондинка рассказывала, что не так давно перенесла выкидыши. За два года их было четыре.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у Сергея Безрукова родился сын.