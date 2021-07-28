Пэрис Хилтон впервые станет мамой

Пэрис Хилтон впервые станет мамой
Пэрис Хилтон ждет первенца. Фото: скриншот Instagram

Одна из самых известных блондинок на планете ждет первенца. Наследница надеется, что ей удасться познать радость материнства, потому как до этого она уже пережила четыре выкидыша.

40-летняя Пэрис Хилтон совсем скоро родит своему жениху Картеру Реумому малыша. Ради ребенка женщина сделала процедуру ЭКО. Об этом сообщают западные журналисты.

Хилтон рассказывала общественности, что Реумом «тот самый». Именно с ним блондинка безустанно говорит о свадьбе, детях и совместном будущем.

Еще бы, мужчина одного возраста с Пэрис. Более того, они оба отмечают день рождения в феврале. Реумом под стать Хилтон. Он в состоянии вести такую же роскошную жизнь, как и его невеста.

Звездная блондинка рассказывала, что не так давно перенесла выкидыши. За два года их было четыре.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у Сергея Безрукова родился сын.

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