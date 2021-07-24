У Сергея Безрукова родился сын

Безруков стал отцом в пятый раз. Фото: скриншот Instagram

Безруков стал отцом в пятый раз. Фото: скриншот Instagram

Актер назвал малыша Василий – это его пятый ребенок.

Народный артист России Сергей Безруков поделился с поклонниками радостной новостью – он в пятый раз стал отцом. Пост об этом он опубликовал в Instagram-аккаунте.

Малыша родила супруга Безрукова Анна Матисон. Пара решила назвать мальчика Василием.

«Анечка родила мне сына Василия! Урррррааааааа!!! Нас стало больше! Спасибо тебе, родная моя»,

— подписал актер фото с супругой и новорожденным.

Напоминаем, что это – третий ребенок, рожденный в браке Безрукова и Матисон. Всего у актера пятеро детей – двоих ему родила актриса Кристина Смирнова.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Алеся Кафельникова родила первенца. Пока не упоминается, кого родила Алеся. При этом, сама девушка не желает комментировать ситуацию.