Алеся Кафельникова родила первенца

Алеся Кафельникова родила первенца
Алеся Кафельникова стала матерью. Фото: скриншот Instagram

Российская модель и дочь известного теннисиста Алеся Кафельникова впервые стала матерью.

Именно новоиспеченный дедушка — Евгений Кафельников и решил подтвердить радостное известие на своей странице в Twitter.

«Сегодня напьюсь! Повод для этого шикарный!» — заявил спортсмен у себя в социальной сети.

Подписчиков очень заинтересовал повод, по которому Кафельников намеревается отмечать. Фолловеры попросили назвать причину. Мужчина признался и тогда же фанаты принялись его поздравлять с радостным событием.

Пока не упоминается, кого родила Алеся. При этом, сама девушка не желает комментировать ситуацию.

Напомним, что супругом и отцом ребенка является предприниматель Георгий Петришин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что модель Алеся Кафельникова вышла замуж.

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