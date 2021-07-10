Алеся Кафельникова родила первенца

Российская модель и дочь известного теннисиста Алеся Кафельникова впервые стала матерью.

Именно новоиспеченный дедушка — Евгений Кафельников и решил подтвердить радостное известие на своей странице в Twitter.

«Сегодня напьюсь! Повод для этого шикарный!» — заявил спортсмен у себя в социальной сети.

Подписчиков очень заинтересовал повод, по которому Кафельников намеревается отмечать. Фолловеры попросили назвать причину. Мужчина признался и тогда же фанаты принялись его поздравлять с радостным событием.

Пока не упоминается, кого родила Алеся. При этом, сама девушка не желает комментировать ситуацию.

Напомним, что супругом и отцом ребенка является предприниматель Георгий Петришин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что модель Алеся Кафельникова вышла замуж.