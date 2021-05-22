Модель Алеся Кафельникова вышла замуж

Модель Алеся Кафельникова вышла замуж
Алеся Кафельникова отправилась под венец. Фото: скриншот Instagram

Буквально несколько часов назад выяснилось, что дочь одного из самых титулованных теннисистов в России Евгения Кафельникова Алеся вышла замуж.

Модель Алеся Кафельникова у себя в социальных сетях в Instagram опубликовала фото, которое ясно дало понять — девушка пошла под венец.

Модель вышла замуж за за своего молодого человека Георгия Петришина.

Стоит напомнить, что только в сентябре 2020 года стало известно, что пара находится в романтических отношениях. Потому как тогда Кафельникова выложила снимок со своим парнем в Сеть. Несмотря на это, оказалось, что роман закрутился еще раньше. Однако влюбленные предпочли не ставить общественность в известность.

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что актер Александр Домогаров в этом году женится в четвертый раз.

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