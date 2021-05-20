Актер Александр Домогаров в этом году женится в четвертый раз

Российский актер Александр Домогаров заявил, что у него в планах жениться в четвертый раз.

На YouTube-канале «Миронов де-факто» Домогаров рассказал, что не исключает своей свадьбы в этом году. Однако сразу оговорился, что имя избранницы называть не станет.

Кроме того, актер заметил, что о решении будет объявлено только самым родным.

Домогаров объясняет, что довольно часто фигурирует в СМИ, при этом его подруга сердца может этого не хотеть.

Актер отмечает, что с невестой в отношениях он уже довольно долго.

На вопрос журналиста последняя ли это свадьба Домогаров ответил с юмором «Седина в бороду, а бес в ребро».

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