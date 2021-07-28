На детской площадке в Петербурге заметили эксгибициониста

В Петербурге полиция разыскивает «нерусского мужчину», который показывал детям половые органы на детской площадке в Красносельском районе.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 22 июля в полицию обратился местный житель. Он сообщил об эксгибиционисте, который показывал половые органы на детской площадке во дворе на проспекте Народного Ополчения. Петербуржец заявил, что злоумышленник был нерусским. После замечания неизвестный сел в машину «Ниссан Примера» и скрылся с места происшествия.

Правоохранительные органы поставили черную иномарку в розыск. Выяснилось, что автомобиль зарегистрирован на 53-летнего мужчину.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что под Гатчиной подросток изнасиловал пятилетнюю девочку. Против несовершеннолетнего завели уголовное дело об изнасиловании.