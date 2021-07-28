Под Гатчиной подросток изнасиловал пятилетнюю девочку

Под Гатчиной подросток изнасиловал пятилетнюю девочку
Подростка подозревают в изнасиловании. Фото: pixabay

В Гатчинском районе Ленобласти 15-летнего подростка заподозрили в изнасиловании пятилетней девочки. Он задержан.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, вечером 27 июля в полицию обратилась мать потерпевшей. Она сообщила, что ее пятилетняя дочка подверглась сексуальному насилию со стороны соседского мальчика. Это случилось в начале июля в парадной дома в Лесном переулке в поселке Сиверский.

В тот же день оперативники поймали подозреваемого на улице 25 Октября в Гатчине. Им оказался 15-летний подросток. Против несовершеннолетнего завели уголовное дело об изнасиловании. Его задержали и поместили в изолятор.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что братья из Азербайджана задержаны за избиение школьника в Рощино. Мальчика в выборгскую больницу с тяжелыми травмами: острым перитонитом, разрывом селезенки и политравмой.

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