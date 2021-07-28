Братья из Азербайджана задержаны за избиение школьника в Рощино

Братья из Азербайджана задержаны за избиение школьника в Рощино
Школьника госпитализировали. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

В Рощино девятиклассника госпитализировали с телесными повреждениями. По подозрению в избиении задержаны двое братьев из Азербайджана.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 17-летний подросток был госпитализирован вечером 26 июля. Его доставили в выборгскую больницу с тяжелыми травмами: острым перитонитом, разрывом селезенки и политравмой.

Пострадавший рассказал полицейским, что его избили двое братьев, с которыми он знаком. Драка произошла на Советской улице после внезапно возникшего конфликта. После этого они скрылись.

На следующий день поймали подозреваемых — 20-летнего и 18-летнего братьев, прибывших в Россию из Азербайджана с целью учебы. Их задержали. Следователи открыли уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что азербайджанец пырнул ножом жену и забил до смерти собутыльника.

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