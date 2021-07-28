Азербайджанец пырнул ножом жену и забил до смерти собутыльника

В Калининском районе задержал гражданин Азербайджана, подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Во время драки он ударил ножом супругу и ударил по голове гостя, из-за чего последний скончался.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, все произошло вечером 26 июля в квартире на проспекте Науки, дом 65. Посиделки с алкоголем устроила семейная пара и их гость. Между собутыльниками завязалась драка, в ходе которой жена получила ножевое ранение, а гость умер от удара в голову.

Полицию вызвал 49-летний проживающий в квартире уроженец Азербайджана. Он ударил ножом в спину свою 45-летнюю супругу, а 50-летнего гостя ударил по голове неустановленным предметом, от чего тот погиб. Супруга от госпитализации отказалась.

Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что избитого мужчину нашли мертвым в парадной на проспекте Героев.