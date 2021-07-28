Азербайджанец пырнул ножом жену и забил до смерти собутыльника

Азербайджанец пырнул ножом жену и забил до смерти собутыльника
Драка со смертельным исходом произошла на проспекте Науки, 65. Фото: google.maps

В Калининском районе задержал гражданин Азербайджана, подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Во время драки он ударил ножом супругу и ударил по голове гостя, из-за чего последний скончался.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, все произошло вечером 26 июля в квартире на проспекте Науки, дом 65. Посиделки с алкоголем устроила семейная пара и их гость. Между собутыльниками завязалась драка, в ходе которой жена получила ножевое ранение, а гость умер от удара в голову.

Полицию вызвал 49-летний проживающий в квартире уроженец Азербайджана. Он ударил ножом в спину свою 45-летнюю супругу, а 50-летнего гостя ударил по голове неустановленным предметом, от чего тот погиб. Супруга от госпитализации отказалась.

Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что избитого мужчину нашли мертвым в парадной на проспекте Героев.

драка новости СПб ножевое ранение проспект науки


 

Новости партнеров
Ударившему ногой новорожденную дочь петербуржцу предъявили обвинение 
Ударившему ногой новорожденную дочь петербуржцу предъявили обвинение 
Гребень антициклона вернул в Петербург жару: +29 градусов и сухо, 77 лет назад ночью было +9
Гребень антициклона вернул в Петербург жару: +29 градусов и сухо, 77 лет назад ночью было +9
В московских
В московских "Пятерочках" внезапно опустели полки
Петербургский главврач назвала новые симптомы коронавируса
Петербургский главврач назвала новые симптомы коронавируса
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Состоялось 32-е заседание ЦИК России
Перечень вопросов, включенных в протокол заседания Центральной ...
В ЦИК России состоялось подписание соглашения «За безопасные выборы»
Петербуржца избили в своей же квартире и отняли ценные вещи
«Фольксваген Гольф» сбил третьеклассника во дворе на Изборской
Азербайджанец пырнул ножом жену и забил до смерти собутыльника
19-летний петербуржец порезал бомжа ножницами на Рыбацком проспекте
В Петербурге задержали преступника, изнасиловавшего девушку в 1995 году