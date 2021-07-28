Табачные компании отреагировали на возможный дефицит сигарет

Табачные компании отреагировали на возможный дефицит сигарет
Так, нужно искать с властями решение в сложившейся ситуации. Фото: рixabay

Табачные организации прокомментировали новость о том, что в России может начаться дефицит сигарет. Об этом сообщил сотрудник «Филип Моррис Интернэшнл» Сергей Слипченко.

Он отметил, что в сейчас риска приостановки производства нет, но, обращает внимание на то, что заменить поставки сортов будет невозможно. Это может привести к остановке производства, заключил Слипченко. Так, нужно искать с властями решение в сложившейся ситуации. Об этом сообщает РБК.

Другие представители табачных компаний также отмечают, что из-за новых ограничений Россельхознадзора на ввоз табачного сырья из нескольких стран крупнейшие производители могут приостановить выпуск продукции.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Курганская областная Дума внесла в Госдуму законопроект. Он предлагает запретить тратить пособие на ребенка на спиртное и табак.

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