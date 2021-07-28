За создание хранилища Кунсткамеры готовы заплатить 5 млрд рублей

Петербургские власти объявили конкурс на реконструкцию недостроенного здания под научно-хранительский центр Кунсткамеры. Подрядчику готовы заплатить 5,3 млрд рублей.

Как сообщается на сайте госзакупок, будущему подрядчику предстоит реконструировать недостроенное здание на Заповедной, 51/3 под современный многофункциональный научно-хранительский центр ФГБУ науки Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера). Там построят восьмиэтажное здание высотой около 40 метров общей площадью в 25 тысяч квадратных метров.

Работы будут финансироваться за счет федерального бюджета, из нужно выполнить за три года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на трех станциях петербургской подземки реконструируют тяговые подстанции 1950-х годов. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.