На трех станциях петербургской подземки реконструируют тяговые подстанции 1950-х годов

На трех станциях петербургской подземки реконструируют тяговые подстанции 1950-х годов
Работы будут проведены на станциях «Автово», «Технологический институт 1, 2» и «Площадь Ленина». Фото: Baltphoto

В метро Петербурга реконструируют тяговые подстанции 1950-х годов. Сметную документацию на работы рассмотрела Главгосэкспертиза России.

Эксперты Главгосэкспертизы России рассмотрели проектно-сметную документацию на реконструкцию тяговой сети станций «Автово», «Технологический институт 1, 2» и «Площадь Ленина». По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Подстанции 1955-1957 годов постройки обеспечивают тяговое электроснабжение участков Кировско-Выборгской и Московско-Петроградской линий, а также электроснабжение технологического оборудования и устройств метрополитена.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Андрей Левакин проверил ход реконструкции станции метро «Технологический институт-1». Как сообщили в пресс-службе КРТИ, на станции метро идет замена эскалаторов, реставрация декоративных элементов в вестибюле, переходном переходе и лоджии на выходе.

автово метро реконструкция


 

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