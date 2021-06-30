Власти поручили ускорить ремонт метро «Технологический институт-1»

Власти поручили ускорить ремонт метро &#171;Технологический институт-1&#187;
Реконструкция станции метро "Технологический институт-1". Фото: КРТИ

Глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Андрей Левакин проверил ход реконструкции станции метро «Технологический институт-1».

Как сообщили в пресс-службе КРТИ, на станции метро идет замена эскалаторов, реставрация декоративных элементов в вестибюле, переходном переходе и лоджии на выходе. Сейчас строители возводят железобетонные конструкции наклонного хода, после чего займутся монтажем фундаментов под эскалаторы, устройством конструкций кабельного, а также монтажем эскалаторного оборудования.

По итогам проверки Левакин получил нарастить темпы ремонта, чтобы объект был вовремя введен в эксплуатацию..

Наземный вестибюль станции «Технологический институт-1» закрыт на ремонт с апреля прошлого года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге суд позволил продолжить проектирование коричневой линии метро.

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