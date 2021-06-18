В Петербурге суд позволил продолжить проектирование коричневой линии метро

Ожидается, что новые станции в городе появятся в обозримом будущем.

Арбитражный суд Северо-Западного Федерального округа решил будущее проектирования коричневой ветки петербургского метрополитена. Работы могут быть продолжен, о чем сегодня, 18 июня, сообщается на сайте суда.

Напоминаем, что в 2019 году для проектирования линии выбрали «Ленметрогипротранс» (ЛМГТ), но результатами конкурса осталась недовольно столичная компания «Метрогипротранс». Из-за разбирательств линией никто не занимался на протяжении двух лет. В итоге проектированием займется московский подрядчик – такое решение принял суд.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на строительство «коричневой» ветки метро в Петербурге выделили дополнительные 100 млн рублей.