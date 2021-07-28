На станции «Спортивная» в августе начнется ремонт эскалаторов

На станции &#171;Спортивная&#187; в августе начнется ремонт эскалаторов
На станции метро "Спортивная" отремонтируют эскалаторы. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга выдала разрешение на капитальный ремонт эскалаторов на станции метро «Спортивная».

Как сообщает пресс-служба ГАТИ, ведомство выдало разрешение на складирование материалов, оборудования, некапитальных строений и сооружений, необходимых для ремонта эскалаторов на станции фиолетовой ветки.

Ремонт эскалаторов будет проводиться в первом вестибюле «Спортивной» на проспекте Добролюбова. Заказчиком выступил «Петербургский метрополитен».

Согласно ордеру ГАТИ, ремонтные работы начнутся 26 августа и завершатся 18 апреля следующего года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что капитальный ремонт станции метро «Ладожская» перенесли на январь 2023 года.

гати метро новости СПб ремонт эскалаторов станция спортивная


 

Новости партнеров
Убитая на Бутлерова семья адмирала была тихой и неподозрительной: отзывы соседей
Убитая на Бутлерова семья адмирала была тихой и неподозрительной: отзывы соседей
Что известно о пятой российской вакцине от коронавируса
Что известно о пятой российской вакцине от коронавируса
В Петербурге количество убийств пришло к показателям 1980-х годов
В Петербурге количество убийств пришло к показателям 1980-х годов
Адмирала ВМФ, чью семью зверски убили в Петербурге, насмерть сбила электричка
Адмирала ВМФ, чью семью зверски убили в Петербурге, насмерть сбила электричка
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На порносайте появились фантазии на тему музейных картин. Попал ли туда Эрмитаж?
На станции «Спортивная» в августе начнется ремонт эскалаторов
Битвы на детских площадках продолжаются: на маму с коляской напали в Мурино
Травмированный полузащитник «Зенита» Оздоев пропустит два-три месяца
Чувашия впервые получила партию вакцины «Спутник Лайт»
Спаси витраж: петербуржцам объяснили, как отвоевать историческое наследие
Медведь убил туриста в красноярском парке «Ергаки»
Избившая сына Пьехи потребовала уголовной ответственности для ребёнка