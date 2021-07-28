На станции «Спортивная» в августе начнется ремонт эскалаторов

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга выдала разрешение на капитальный ремонт эскалаторов на станции метро «Спортивная».
Как сообщает пресс-служба ГАТИ, ведомство выдало разрешение на складирование материалов, оборудования, некапитальных строений и сооружений, необходимых для ремонта эскалаторов на станции фиолетовой ветки.
Ремонт эскалаторов будет проводиться в первом вестибюле «Спортивной» на проспекте Добролюбова. Заказчиком выступил «Петербургский метрополитен».
Согласно ордеру ГАТИ, ремонтные работы начнутся 26 августа и завершатся 18 апреля следующего года.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что капитальный ремонт станции метро «Ладожская» перенесли на январь 2023 года.