В Петербурге угнали машину за 4,5 млн рублей и подделали номера

Иномарку после осмотра поместили на спецстоянку. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Иномарку после осмотра поместили на спецстоянку. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В полицию поступило заявление от 48-летнего мужчины о хищении, принадлежащего ему автомобиля «Тойота Лэнд Крузер», стоимостью 4,5 миллиона рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «б» части 4 статьи 158 УК РФ (кража). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия сотрудником уголовного розыска совместно с сотрудниками госавтоинспекции похищенная иномарка под управлением 35-летнего жителя республики Коми была остановлена у дома 16 по улице Варшавской.

В ходе проверки установлено, что у машины подделанные номера.

Иномарку после осмотра поместили на спецстоянку.

Водителя задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге мужчина угнал автомобиль у бывшей супруги.