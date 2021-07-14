В Петербурге мужчина угнал автомобиль у бывшей супруги

В отношении гражданина уже возбудили уголовное дело.

Во Всеволожском районе задержали мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля. Об этом сегодня, 14 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полицию обратилась жительница улицы Авиаторов Балтики. Она заявила, что у нее пропал автомобиль «Нисан Джук». Женщина была уверена, что в деле замешан ее бывший супруг.

Позже сотрудники правоохранительных органов заметили автомобиль на Большой Монетной улице – там как раз проживал обвиненный. Подозреваемого задержали, а машину вернули владелице.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Пушкине у преподавателя Военно-медицинской Академии угнали иномарку за два миллиона рублей.