В Пушкине преподавателя Военно-медицинской Академии угнали иномарку за два миллиона рублей

В Пушкине преподавателя Военно-медицинской Академии угнали иномарку за два миллиона рублей
Полиция проводит проверку. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В городе Пушкин у преподавателя угнали автомобиль.

Инцидент произошел в среду, 7 июля.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратился 66-летний преподаватель Военно-медицинской Академии.

По его словам, в период с 13:00 до 16:00 7 июля неизвестный от дома 1 по Кадетскому бульвару в Пушкине угнал автомобиль марки Hyundai Tucson стоимостью два миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сотрудники полиции Петербурга задержали подозреваемого в угоне элитной иномарки в Адмиралтейском районе. Он перегнал машину в Шушары и передал неизвестному.

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