Петербуржец угодил в полицию за угон «Тойоты Камри» за 2,4 млн рублей

Подозреваемого в угоне задержали. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Подозреваемого в угоне задержали. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Сотрудники полиции Петербурга задержали подозреваемого в угоне элитной иномарки в Адмиралтейском районе. Он перегнал машину в Шушары и передал неизвестному.

Как сообщает пресс-служба городского главка МВД, в середине мая в полицию обратился 42-летний гендиректор транспортной компании. Он сообщил, что кто-то угнал его иномарку «Тойота Камри» от дома №29 по улице Союза Печатников. Пропавший автомобиль он оценил на 2,4 миллиона рублей. Полиция открыла дело о краже.

Подозреваемого вскоре поймали. Им оказался 44-летний неработающий житель города. В его квартире полицейские нашли документы на различные автомобили, необходимые для последующей продажи, а также средства подавления сигнала.

Иномарку гендиректора он перегнал в Шушары, где передал неизвестному. Сам автомобиль продолжают искать. Также разыскивают сообщников подозреваемого.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге вынесли приговор директору сети стоматологий, обвиняемому в хищениях из фонда ОМС.