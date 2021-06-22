В Петербурге вынесли приговор директору сети стоматологий, обвиняемому в хищениях из фонда ОМС

В Петербурге вынесли приговор директору сети стоматологий, обвиняемому в хищениях из фонда ОМС
Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Во вторник, 22 июня, Петроградский районный суд вынес приговор Александру Рыдзевскому и троим его подельницам. Их признали виновными в мошенничестве особо крупного размера.

По версии следствия, Рыдзевский, занимая должность гендиректора сети стоматологических клиник ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Дентал», ООО «Стоматология Альфа» и ООО «Стоматология Нобель» решил похитить деньги петербургского госучреждения «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования». Для этого он привлек к противоправной деятельности еще трех человек.

В результате, в период с 14 января 2015 по 25 июля 2018 года с помощью компьютерной программы злоумышленники составили фиктивные электронные медкарты приема пациентов, которые якобы проходили лечение в рамках программы ОМС, а значит, должны быть оплачены из бюджета фонда. В общей сложности, таких «пациентов» набралось на 11 млн 613 тысяч рублей. Естественно, на самом деле эти люди в клиники Рыдзевского не обращались, но деньги петербургский Терфонд ОМС исправно выплатил.

Кроме того, Рыдзевскому вменялись 3 эпизода отмывания денежных средств (п.б ч.3 ст.174.1 УК РФ) через лизинговые компании. Он приобрел на имя одной из организаций «Мерседес-Бенц» и «Тойоту Лэнд Крузер». Правоохранители посчитали, что таким образом он легализовал добытые преступным путем более 965 тысяч рублей. Позже, однако, его оправдали по этой статье, за неимением состава преступления.

В итоге, как сообщает объединенная пресс-служба судов Петребурга, Рыдзевского приговорили к 4 годам условного срока с испытательном сроком 4 года и обязали выплатить штраф в 500 тысяч рублей. Его соучастницы также получили условные сроки.

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