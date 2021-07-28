Бывший главный нефролог Петербурга мог убить из-за квартиры

Таким образом, следователи ужесточили обвинение.

В СК РФ по Санкт-Петербурге предположили, что бывший главный нефролог города Александр Земченков мог убить свою супругу из-за коростных побуждений. Если так, то обвинение ужесточает, а, значит, речь идет о совершенно ином сроке. Об этом сегодня, 28 июля, пишет РИА Новости.

Сотрудники правоохранительных органов считают, что мужчина пошел на преступление ради недвижимости. В таком случае ему грозит срок до 20 лет лишения свободы. Раньше его обвиняли в убийстве – ему грозил срок наказания до 15 лет.

Напоминаем, что нефролога Александра Земченкова задержали в апреле 2021 года по подозрению в убийстве жены Ирины, пропавшей без вести более десяти лет назад.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что нефролога Земченкова оставили в СИЗО до 28 октября.