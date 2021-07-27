Вслед за Кохал: нефролога Земченкова оставили в СИЗО до 28 октября

Во вторник, 27 июля, Октябрьский районный суд продлил меру пресечения нефрологу Александру Земченкову, которого обвиняют в убийстве его супруги Ирины. Медик останется под стражей до 28 апреля.

Судья Роман Калитко по итогам заседания решил продлить пребывание в СИЗО известного петербургского врача еще на три месяца. Защитники Земченкова, однако, считают, что мера пресечения слишком суровая — подсудимому было бы достаточно и домашнего ареста. Аргументы сторон, впрочем, пока неизвестны.

Нефролога Александра Земченкова задержали в апреле 2021 года по подозрению в убийстве жены Ирины, пропавшей без вести более десяти лет назад. Женщину активно искали — в социальных сетях даже организовывали соответствующие группы, а супруг пропавшей приходил на программу «Жди меня». Тем не менее, не удалось отыскать ни следа ушедшей на работу Ирины.

Сейчас следователи полагают, что Александр убил свою жену в пылу ссоры. Осознав содеянное, он решил скрыть следы преступления, расчленил тело и спрятал фрагменты по пакетам, которые затем выкинул. Первоначально врач даже признал вину, но впоследствии стал отрицать причастность к исчезновению супруги. Её тело при этом по-прежнему не найдено.

Добавим, что Земченков, погоревав о пропавшей без вести Ирине, спустя некоторое время женился снова: на специалистке по диализу Анастасии, роман с которой, по предположениям его знакомых и коллег, начался еще во время брачного союза с первой женой — сейчас у пары двое детей.

Стоит отметить, что мнения относительно характера нефролога диаметрально расходятся: кто-то утверждает, что он не мог пойти на столь жуткое преступление, другие уверены в хладнокровности врача.

Напомним, что сегодня же, 27 июля, Городской суд Санкт-Петербурга до 30 октября продлил арест фигурантке еще одного громкого дела, Марине Кохал, которая обвиняется в убийстве своего мужа, рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко). Его расчленённый труп нашли в квартире на Невском проспекте в июле прошлого года.