Новые подробности в деле нефролога Земченкова: убитая жена долго терпела измены?

Громкое признание главного нефролога Петербурга Александра Земченкова поразило общественность 1 апреля. Мужчина рассказал, что убил и расчленил свою первую супругу, Ирину Земченкову, которая считалась пропавшей без вести на протяжении десяти лет.

По словам самого нефролога, считающегося уникальным специалистом, он совершил убийство по неосторожности: в пылу ссоры Земченков толкнул жену, врача-гинеколога Ирину Земченкову. Падение оказалось смертельным для жертвы. Испугавшись содеянного, врач решил замести следы: расчленил тело супруги и спрятал фрагменты в мусорных баках. Следующих 10 лет он принимал активное участие в поисках Ирины.

В последние годы за неимением новых данных процесс становился все более затяжным, и дело практически не двигалось, пока отец пропавшей, Геннадий Кононов, не добился личной беседы с главой СК Александром Бастрыкиным, который отдал приказ довести расследование до конца. Спустя несколько месяцев шокирующие подробности не заставили себя ждать: Земченков совершил признание.

Сейчас знаменитый медик находится в СИЗО, где пробудет до 27 апреля — на эту дату назначено следующее судебное заседание. При этом коллеги и знакомые нефролога разделились во мнениях: кто-то считает его способным на тяжкое преступление, другие уверены, что врач оболгал себя.

Тем не менее, как выяснилось, отношения Александра и Ирины, брак которых продлился 30 лет, не были безоблачными: подруга гинеколога, Наталья Корнеева, заявила, что врач регулярно изменял жене, но она терпела походы «налево». Наталья предположила, что Земченкова могла даже знать его любовницу. При этом разводиться с супругой нефролог, похоже, не хотел — как и убивать её. Корнеева отмечает, что медик, умный и рассудительный человек, всерьез намереваясь избавиться от жены, продумал бы свои действия и не стал паниковать, как сейчас.

Вторая жена Земченкова, врач Анастасия Сабадаш, недавно также решилась прокомментировать ситуацию в беседе с изданием «Комсомольская правда Санкт-Петербург». Женщина призналась, что их романтические отношения с Александром начались еще когда он состоял в браке с Ириной, но в этот период они были непрочными: влюбленные то расставались, то сходились вновь. Пожениться пара решилась только в 2016 году.

Анастасия твердо уверена в невиновности мужа. Петербурженка предполагает, что её супруг оговорил себя, утомленный допросами и подозрениями, но возможно и по какой-то другой причине. Члены семьи Земченковой также сильно сомневаются в чистосердечности признания врача — об этом также упоминал адвокат Александр Почуев, защищавший печально известного доцента Олега Соколова и намеревающийся представлять интересы нефролога в суде.