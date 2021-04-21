Отказ от признания и апелляция: вскрывшиеся подробности по делу нефролога Земченкова

В деле главного петербургского нефролога Александра Земченкова, который совершил признание в убийстве по неосторожности и последующем расчленении своей первой жены, пропавшего 10 лет назад врача-гинеколога Ирины Земченковой, появились новые, неожиданные подробности.

Напомним, что с 31 марта врач находится под стражей. 2 апреля Октябрьский районный суд избрал ему меру пресечения — до 27 апреля Земченков остается в СИЗО. Защита медика тогда настаивала на более мягком ограничении, домашнем аресте, но суд встал на сторону обвинения.

Как рассказал представитель интересов нефролога, адвокат Александр Почуев (также защищавший в суде небезызвестного историка Олега Соколова), в четверг, 22 апреля, на заседании Октябрьского районного суда будет рассмотрена апелляция на арест.

Юрист Земченкова также рассказал, что врач отказывается от признательного показания. По словам Почуева, нефролог подтвердил, что убил и расчленил свою жену, под «моральным и психологическим давлением, оказываемым на него сотрудниками правоохранительных органов», передает «Комсомольская правда». Адвокат добавил, что медик поверил следователям и оговорил себя, чтобы сменить статью на более мягкую — «Причинение смерти по неосторожности» (ст. 109 УК РФ). Однако Земченков не знал, что срок давности по ней давно истек.

До этого нефролог придерживался версии, согласно которой во время ссоры с женой Ириной он толкнул её, женщина упала и ударилась, что стало причиной смерти. Желая скрыть следы содеянного, Земченков расчленил её тело и спрятал в мусорных баках.

В любом случае, подтвердить или опровергнуть его слова сложно: тело супруги врача до сих пор не найдено, камеры видеонаблюдения поблизости от дома Земченковых на Чапыгина не зафиксировали, выносил ли медик её останки. При этом близкие семейной четы хотя и признают, что Александр изменял Ирине, не верят в его виновность.