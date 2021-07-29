Следствие просит арестовать водителя «Мустанга», устроившего драку на Таллинском шоссе

Следствие просит арестовать водителя «Мустанга», устроившего драку на Таллинском шоссе
Водитель «Форда Мустанга» задержан. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Следователи ходатайствуют заключении под стражу водителя «Мустанга», спровоцировавшего конфликт на Таллинском шоссе.

Напомним, инцидент произошел 26 июля. По предварительной информации, 19-летний водитель «Мазды» обратился с заявлением в полицию. Он сообщил, что около девяти часов вечере ехал по Таллинскому шоссе в сторону поселка Новое Горелово. На Лиговском путепроводе его подрезал автомобиль «Форд Мустанг», после чего обогнал и заставил остановиться.

Водитель «Форда» подошел к машине заявителя, разбил водительское стекло и ударил автомобилиста. После этого он сел в свой «Форд» и уехал.

Сегодня, 29 июля в 12.00 в Красносельском районном федеральном суде будет рассмотрено ходатайство следствия об аресте подозреваемого, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на улице Освобождения ножевое ранение: задержан таксист.

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