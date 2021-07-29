Следствие просит арестовать водителя «Мустанга», устроившего драку на Таллинском шоссе

Следователи ходатайствуют заключении под стражу водителя «Мустанга», спровоцировавшего конфликт на Таллинском шоссе.
Напомним, инцидент произошел 26 июля. По предварительной информации, 19-летний водитель «Мазды» обратился с заявлением в полицию. Он сообщил, что около девяти часов вечере ехал по Таллинскому шоссе в сторону поселка Новое Горелово. На Лиговском путепроводе его подрезал автомобиль «Форд Мустанг», после чего обогнал и заставил остановиться.
Водитель «Форда» подошел к машине заявителя, разбил водительское стекло и ударил автомобилиста. После этого он сел в свой «Форд» и уехал.
Сегодня, 29 июля в 12.00 в Красносельском районном федеральном суде будет рассмотрено ходатайство следствия об аресте подозреваемого, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
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