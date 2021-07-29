На трассе «Скандинавия» перевернувшийся самосвал спровоцировал пробку

На трассе "Скандинавия" самосвал упал на бок. Фото: скриншот видео в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" во "ВКонтакте"

На трассе "Скандинавия" самосвал упал на бок. Фото: скриншот видео в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" во "ВКонтакте"

В четверг, 29 июля, на автодороге А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург — Выборг — граница с Финляндией) произошло ДТП с участием самосвала.

Большегруз упал на бог в сторону Петербурга, заняв две полосы движения. Песок, который он вез, рассыпался.

«Самосвал завалился на Скандинавии в сторону СПб. Две левые полосы заняты. Будьте внимательны», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

По словам очевидцев, на 54-м км трассы «Скандинавия» образовалась пробка. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что автомобильная авария произошла вечером 22 июля у дома 159 по улице Народного Ополчения. Водитель иномарки «Форд Мондео» неудачно перестроился в другую полосу и врезался в попутный «Хендэ Солярис».