Земфира неожиданно выпустила альбом из четырех песен

Земфира неожиданно выпустила альбом из четырех песен
Земфира выпустила новый альбом "Ах". Фото: скриншот Instagram

Рок-певица Земфира неожиданно обрадовала поклонников, выпустив новый мини-альбом «Ах». Песни представлены почти на всех площадках.

«Летний оптимизм на неожиданном мини-альбоме певицы», — говорится в описании к альбому.

В новый альбом попали четыре ритмичные песни: «Ах», «Почта», «Мелодрама» и «Гудбай». В них Земфира поет о любви, отношениях и счастливых моментах, сохранившихся в памяти.

Поклонники очень удивились этому релизу, потому что он нигде не анонсировался. Слушатели поблагодарили Земфиру, а также назвали этот альбом приятным и особым подарком.

Певица в этом году уже в третий раз выпускает что-то новое. В феврале был представлен альбом «Бордерлайн», а в апреле — саундтрек к фильму Ренаты Литвиновой «Северный ветер».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Покровский посвятил песню Билану после конфликта из-за отмены концерта в Петербурге.

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