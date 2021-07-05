Покровский посвятил песню Билану после конфликта из-за отмены концерта в Петербурге

Покровский посвятил песню Билану после конфликта из-за отмены концерта в Петербурге
Максим Покровский. Фото: instagram.com/max_pokrovskiy/

Лидер группы «Ногу свело!» Макс Покровский снова публично обратился к российскому певцу Диме Билану.

На свей странице в Instagram музыкант заявил, что продюсер Яна Рудковская не права, говоря, что он не выражает свою точку зрения в музыке. Покровский записал песню, строчка которой звучит так: «Я понял твой план, Дима Билан».

Солист группы «Ногу свело» пока не стал полностью публиковать своё творение, дабы не усугублять конфликт.

Напомним, проведение концертов в пространстве Roofplace в Петербурге временно запретили из-за нарушений коронавирусных ограничений. В ходе проверки во время концерта 1 июля были обнаружены нарушения: посетители не соблюдали социальную дистанцию и были без масок. Выступления группы «Ногу Свело!», которое должно было пройти 2 июля, переносится. После этого Максим Покровский выступил с эмоциональным обращением в адрес певца Димы Билана, который выступал в Петербурге 1 июля, и обвинил его в отмене концерта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что концерт группы «Мумий Тролль», который должен был пройти в северной столице, отменили. Концерт был назначен на воскресение, 20 июня, на площадке «Севкабель Порт» на Васильевском острове.

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