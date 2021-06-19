В Петербурге отменили концерт группы «Мумий Тролль»

В Петербурге отменили концерт группы &#171;Мумий Тролль&#187;
Концерт группы «Мумий Тролль» в Санкт-Петербурге не состоится. Фото: скриншот «Мумий Тролль» "ВКонтакте"

Концерт группы «Мумий Тролль», который должен был пройти в северной столице, отменили.

Концерт был назначен на воскресение, 20 июня, на площадке «Севкабель Порт» на Васильевском острове. Об отмене сообщили на странице музыкального коллектива в соцсети «ВКонтакте».

«Наша группа совместно с организаторами до последней минуты готовилась к выступлению», — говорится в сообщении.

В группе отметили, что причиной такого решения стала эпидемиологическая обстановка в городе, «у организаторов были отозваны все необходимые и полученные разрешения». В ближайшее время будет объявлена новая дата проведения концерта.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из-за коронавирусных ограничений также закрыли «Летний театр в Бутылке» в Новой Голландии.

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