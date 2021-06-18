«Летний театр в Бутылке» в Новой Голландии закрыли из-за коронавирусных ограничений

В Новой Голландии установят крышу, трибуны и кафе от Oggi Bistro. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Новой Голландии установят крышу, трибуны и кафе от Oggi Bistro. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Администрация общественного пространства «Новая Голландия» сообщила о закрытии недавно запустившегося проекта «Летний театр в Бутылке». Причиной такого решения стал коронавирус.

Об этом стало известно в пятницу, 18 июня. В «Новой Голландии» надеются, что «Летний театр» сможет возобновить работу, «как только это снова будет возможно».

«В связи с обновлением постановления правительства Санкт-Петербурга в отношении правил и норм проведения мероприятий на открытом воздухе» — объяснила администрация на странице «ВКонтакте».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что интересную программу приурочили к юбилею «Новой Голландии». Планировалось, что главным проектом нового культсезона станет «Летний театр в Бутылке».