В Новой Голландии откроют «Летний театр в Бутылке»

В Новой Голландии откроют «Летний театр в Бутылке»
В Новой Голландии установят крышу, трибуны и кафе от Oggi Bistro. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

«Новая Голландия» в этом году празднует свой 10-летний юбилей.

К такому празднику приурочили интересную программу. Она включает около 200 событий. Главным проектом нового культсезона станет «Летний театр в Бутылке». Так четыре раза в неделю будут концерты и спектакли. Во дворе установят крышу, трибуны и кафе от Oggi Bistro.

Новая программа удивит гостей пространства и музмарафоном, и книжным фестивалем, который будет в сентябре, и фестивалем дебютного кино. Также будут традиционные кинопоказы под открытым небом.

Этим летом на острове пройдет паблик-арт от российской художницы Агаты Манн и голландца Эдвина ван дер Хейдена. Также тут откроется травяной сад.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за пожара в ресторане на Новой Голландии эвакуировали около 140 человек. 28 марта в ресторане на острове Новая Голландия произошел небольшой пожар.

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