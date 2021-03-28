Из-за пожара в ресторане на Новой Голландии эвакуировали около 140 человек

В воскресенье, 28 марта, в ресторане на острове Новая Голландия произошел небольшой пожар.

До прибытия спасателей из заведения самостоятельно эвакуировали 137 человек. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Сообщение о пожаре поступило около 14:00. По предварительной информации, на кухне ресторана загорелось масло. Справиться с огнем удалось в 14:23.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что два человека пострадали во время квартирного пожара на проспекте Художников.