Бывшее бомбоубежище на Петроградской стороне превратят в бассейн

Раньше в бомбоубежище, где построят бассейн, находился ночной клуб "Тоннель". Фото: администрация Петроградского района

Раньше в бомбоубежище, где построят бассейн, находился ночной клуб "Тоннель". Фото: администрация Петроградского района

В бывшем бомбоубежище в Петроградском районе собираются построить современный бассейн для спортивной школы олимпийского резерва «Радуга».

Как сообщили в администрации Петроградского района, раньше в бомбоубежище, расположенном рядом со сквером Цоя, находился ночной клуб «Тоннель». Однако сейчас помещение перешло в руки спортивной школы «Радуга».

В бассейне также смогут заниматься люди с ограниченными возможностями, для них создадут все условия: необходимым оборудованием обеспечат раздевалки, душевые, санузлы. Также появятся зал для «сухого плавания» и спортивный зал, где глухие люди смогут заниматься борьбой.

Помещения бассейна будут выполнены в ярких цветах, а недостаток дневного света восполнят искусственным освещением. Стены украсят персонажи сказки Андерсена «Русалочка».

Работы по строительству бассейна уже начались. Рабочие приступили к ремонту внутренних интерьеров. Планируется снести ненесущие конструкции, перегородки, напольные покрытия, старые коробы и подвесной потолок.

На создание бассейна потратят 100 млн рублей. Первых посетителей примут уже в 2022 году.

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