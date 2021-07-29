В Петербурге озвучили меру пресечения Гаркуше, который украл миллиард

В Петербурге озвучили меру пресечения Гаркуше, который украл миллиард
Дмитрий Гаркуша останется под стражей до 6 октября. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Городской суд Петербурга продлил меру пресечения в виде заключения под стражу Дмитрия Гаркуши, который вместе с еще тремя гражданами обвиняется в том, что мошенническим способом завладели почти миллиардом рублей.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов, с того момента, как районный суд избирал меру пресечения, количество приписываемых эпизодов возросло до 16, а сумма похищенного почти до миллиарда, а точнее до 952 млн рублей.

Следователь сообщил суду, что сейчас происходит ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела.

Гаркуша же заявил, что следствие бесконечно возит его в суды, где ему избирают очередную меру.

«8,5 лет мной уже отсижено. Работа следствия — профанация. Сколько это все будет продолжаться? Пока все умрут? Праздник издевательства будет длиться вечно. Требую выпустить меня под домашний арест!» — высказался Дмитрий Гаркуша.

Суд установил срок меры до 6 октября текущего года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге умерла судья, вынесшая приговор лидеру «тамбовской» ОПГ.

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