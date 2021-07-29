У Финляндского вокзала авария на сетях остановила трамваи

На месте работают аварийные службы. Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На месте работают аварийные службы. Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

У Финляндского вокзала в Калининском районе произошла авария на сетях, которая остановила движение трамваев и троллейбусов.

Очевидцы рассказали об этом в VK-сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Со слов свидетелей произошедшего, авария на сетях случилась на улице Комсомола напротив Финляндского вокзала.

«Трамваи и троллейбусы стоят», — пишут пользователи.

Как сообщили в пресс-службе «Горэлектротранса», повреждение трамвайно-троллейбусного пересечения устраняют аварийные бригады. Движение общественного электротранспорта обещают восстановить в ближайшее время.

Пока трамваи №3, 6 следуют до конечной станции «ул. Марата», №20, 40 — до метро «Выборгская», №23 — до Перекупного переулка. Троллейбус №38 следует до Минеральной улицы, №3 — по Большеохтинскому мосту.

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